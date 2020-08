ULTIMA ORA Un avion ONU a iesit de pe pista, sunt mai mulți raniți - FOTO

Cel puţin şase persoane au fost rănite după ce un avion al Misiunii ONU în Mali a ieşit de pe pistă, luni după-amiază, în timpul aterizării pe Aeroportul din Gao, afirmă surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.

"Aeronava a ieşit de pe pistă, şase persoane au fost rănite", a declarat pentru AFP un oficial din cadrul Misiunii Naţiunilor Unite în Mali (MINUSMA).

Avionul, care decolase din Bamako, a suferit avarii semnificative în urma accidentului.

Identităţile răniţilor nu au fost dezvăluite.

Numeroase echipaje medicale şi de pompieri au intervenit imediat după accident.

Forced landing of a #MINUSMA aircraft at #Gao airport. The plane missed the airstrip.

First assessment: 11 slightly injured#Mali https://t.co/rihAIR4OTy