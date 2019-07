Ultima ora! Un politist din Timisoara a fost INJUNGHIAT! S-a intamplat in Faget

injunghiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist din judetul Timis a fost injunghiat in picior, joi seara, in timpul unei interventii la un scandal izbucnit intr-un bar. Joi seara, in jurul orei 21,45, la dispeceratul Politiei orasului Faget, din judetul Timis, s-a primit o solicitare, de la un bar din localitatea Surducu Mic, referitor la faptul ca un cetatean tulbura linistea publica. La fata locului a fost trimis un echipaj format din agentii de politie Lapugeanu Leontin si Covaci Denis, ambii de la Sectia 9 Rurala. In urma interventiei si a imobilizarii persoanei agresive, agentul Covaci Denis a fost injunghiat in zona genunchiului. In ultima perioada, in judetul Timis au avut loc mai multe incidente in care au fost implicati politisti. C ...