ULTIMA ORA! Val de aer polar in Romania! Iata ce temperaturi vom avea in aceasta saptamana

aer polar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un val de aer polar vine deasupra Romaniei, incepand de la mijlocul saptamanii. Luni si marti, se va mentine vremea calduroasa, dar diminetile sunt friguroase. De la mijlocul saptamanii, temperaturile vor scadea si cu 10 grade. "O masa de aer rece, care a afectat deja zona de nord a tarii, se va deplasa si va determina scaderea valorilor termice si in jumatatea sudica. Astazi, temperaturile maxime se vor situa in jur de 21-29 de grade, iar temperaturile minime, la noapte, vor cobora pana in jurul valorii de zero grade, in depresiuni. Luni se asteapta o usoara incalzire in majoritatea regiunilor, se vor inregistra temperaturi de 30 de grade. Incepand de marti, o masa de aer rece va afecta din nou terito ...