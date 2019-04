Ultima postare a creatorului de moda Razvan Ciobanu, care a sfarsit tragic intr-un accident rutier

Razvan Ciobanu4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit la varsta de 43 de ani intr-un accident rutier care s-a produs in a doua zi de Paste. Ultimul mesaj public al designerului a fost transmis in urma cu o saptamana. Razvan Ciobanu si-a pierdut viata luni dimineata intr-un grav accident rutier petrecut la intrarea in localitatea Sacele, judetul Constanta. Creatorul de moda se afla la volanul unui Range Rover si, spun politistii, din cauza neatentiei a pierdut controlul asupra masinii. Bolidul a parasit partea carosabila, apoi a mers 850 de metri pana s-a izbit de mai multi copaci. In urma impactului, victima a fost aruncata din masina, iar medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic si ...