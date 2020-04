Ultima raportare COVID-19 confirma cea mai mare rata a imbolnavirilor de pana acum. Suceava, o treime din totalul național

523 de noi cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 au fost raportate, la nivel național, în România, cele mai multe confirmate în 24 de ore de la începutul epidemiei, totalizând aproape 6.000 de îmbolnăviri. Aceasta înseamnă o creștere de aproape 10% într-o singură zi. În ultimele 24 de ore au mai fost raportate și 12 noi The post Ultima raportare COVID-19 confirmă cea mai mare rată a îmbolnăvirilor de până acum. Suceava, o treime din totalul național appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.