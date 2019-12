Ultima sedinta de Guvern din acest an. Ce se intampla cu Raed Arafat

Guvernul Orban se reuneşte luni în ultima şedinţă din acest an. Principalul punct pe ordinea de zi este, după cum a declarat şi premieru Ludovic Orban, aprobarea hotararilor privind organizarea si functionarea ministerelor. M-au întrebat din mass-media de ce mai facem şedinţă pe 30. Vă spun de acuma, pe 30 toate hotărârile de Guvern de The post Ultima şedinţă de Guvern din acest an. Ce se întâmplă cu Raed Arafat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.