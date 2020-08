Ultima tema de dispute politice in SUA: folosirea urnelor de vot stradale pentru alegerile prezidentiale

In timp ce oficialii implicati in alegerile prezidentiale din Statele Unite se contrazic pe tema extinderii semnificative a votului prin corespondenta in scrutinul din 3 noiembrie, democratii promoveaza la nivel national folosirea urnelor stradale ca un mijloc de vot convenabil si sigur pentru alegatorii care nu vor sa isi incredinteze buletinul de vot Serviciului Postal al SUA, relateaza Reuters.