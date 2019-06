Ultima zi de carantina pentru Liviu Dragnea. Cine-l viziteaza astazi 

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi este ultima zi din perioada de carantina pentru Liviu Dragnea, incarcerat la penitenciarul Rahova. Potrivit graficului stabilit in penitenciar, maine acesta va afla in ce penitenciar isi va ispasi pedeapsa si ce regim de detentie va avea. Adevarul despre fotografia cu Liviu Dragnea din inchisoare Astazi, el asteapta sa fie vizitat la penitenciarul Rahova de catre fiica sa, care a venit din Statele Unite pentru a-si vedea tatal. Liviu Dragnea are de ispasit o pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare si, probabil, va avea un regim semideschis. De asemenea, acesta a depus o cerere zilele trecute prin care solicita sa ramana la Rahova. Daca ti-a placut articolul, te ast ...