Ultimatum de la UE. Ce trebuie sa faca Marea Britanie pentru a nu fi data afara fara acord

Liderii europeni se reunesc miercuri seara pentru un summit extraordinar dedicat Brexitului. Liderii celor 27 de state membre trebuie sa dea un raspuns cererii Theresei May privind o noua amanare a Brexitului, dincolo de data de 12 aprilie. Premierul britanic doreste o amanare pana pe 30 iunie, insa Uniunea Europeana ar putea sa sugereze un termen mai lung. Organizeaza alegeri sau sunt dati afara Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a evocat o prelungire de un an, ce-i drept, cu anumite conditii. Liderii europeni vor cere Regatului sa organizeze alegeri europarlamentare. Altfel, Marea Britanie este amenintata cu excluderea pe 1 iunie, in cazul in care Camera Comunelor nu aproba acord ...