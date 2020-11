Ultimatum in Italia: 48 de ore pentru inasprirea restricțiilor!

Ministrul italian al sănătăţii a declarat duminica aceasta că noile date privind contaminările cu noul tip de coronavirus sunt ”îngrozitoare” şi că Italia are la dispoziţie doar două zile pentru a aproba restricţii mai severe menite să oprească răspândirea virusului, informează Reuters, preluată de Agerpres. Duminică, Italia a înregistrat aproape 32.000 de noi contaminări, cel […] The post Ultimatum în Italia: 48 de ore pentru înăsprirea restricțiilor! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.