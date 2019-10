Ultimele cuvinte ale Tamarei Buciuceanu Botez. Ce a transmis cu doua zile inainte sa moara

Tamara Buciuceanu Botez s-a stins din viata, marti, la varsta de 90 de ani. Actorul Virgil Ogasanu a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale Tamarei inainte sa moara. Actrita a spus ca se simte bine si ca spera ca in doua zile sa se intoarca acasa.

Ultimele cuvinte ale Tamarei Buciuceanu Botez

Marea doamna a teatrului romanesc a fost internata la spitalul Elias din Capitala la inceputul lunii octombrie, in urma unor probleme cardiace. Medicii au anuntat ca actrita se simte bine, insa ulterior starea ei de sanatate s-a agravat. Chiar si in aceste conditii, Tamara Buciuceanu Botez si-a pastrat optimismul, iar intr-o convorbire telefonica i-a transmis actorului Virgil Ogasanu ca spera ca in doua zile sa se intoarca acasa.

„Am vorbit in prima zi in care s-a internat la spital. „E, nu te lua dupa astia din ziare, pentru ca mai exagereaza. Sper ca in doua zile sa ma intorc, sa fiu acasa”, mi-a spus ea. Apoi nu mi-a mai raspuns la telefon. Ulterior am vorbit cu nepotul ei, cu Mihai Constantin, si am aflat ca situatia e grava, a facut o complicatie pulmonara. Se stinge o mare personalitate a teatrului romanesc, peste care cade inca o data o cortina de intuneric. Dumnezeu sa o odihneasca”, a declarat Virgil Ogasanu pentru Libertatea.

Medicii de la spitalul Elias au anuntat, marti, ca starea de sanatate a Tamarei Buciuceanu Botez s-a agravat. „E intr-o stare grava. Este intubata si ventilata mecanic, este intr-o stare severa. Starea dumneaei s-a agravat”, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silviu Negoita.

La cateva ore dupa anuntul medicilor, actrita s-a stins din viata, la varsta de 90 de ani. „Spitalul Elias anunta cu regret disparitia unei mari doamne a teatrului romanesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere condoleante familiei indoliate!”, au precizat reprezentantii spitalului intr-un comunicat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.