Ultimele imagini cu Dan Diaconescu! Iata din ce traieste fostul sef de la OTV - VIDEO

Dan Diaconescu in direct google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Departe de vremurile in care rupea record dupa record cu televiziunea OTV, Dan Diaconescu a fost surprins, zilele trecute intr-o florarie. In timp ce isi cumpara flori, fostul om de televiziune, a fost filmat de un cetatean, fiind convins sa spuna o fraza despre floraria respective. Ca in vremurile bune, Dan Diaconescu le-a explicat celor care il urmaresc de ce ar trebui sa cumpere flori din magazinul respectiv: Ion Cristoiu: "Va avea curaj PSD sa puna pe listele pentru europarlamentare si personalitati din afara partidului?" ”Buna seara, nu ratati B... (numele florariei, n.r.) pentru ca nici nu stiti ce pierdeti”, a spus Dan Diaconescu, afisand la final celebrul ...