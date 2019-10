Ultimele imagini cu Luiza Melencu! Cine este femeia in rosu filmata in ziua rapirii, alaturi de adolescenta de 19 ani din Caracal

img 1

Cazul Caracal este departe de a fi rezolvat, iar familia Luizei Melencu, tanara disparuta de acasa la inceputul lunii aprilie, a oferit noi informatii. Este vorba despre femeia in rosu care apare pe filmarea in care a fost surprinsa Luiza.

Familia Luizei Melencu a primit acasa o scrisoare, in care se aduce in discutie ”femeia in rosu”, cea care apare pe filmarea din ziua in care Luiza a urcat in masina lui Dinca.

”Dati-mi voie sa va zic din sursa sigura ca aceasta doamna are o fata”, sunt cuvintele scrise la inceputul scrisorii.

“Pentru noi e un calvar orice scrisoare… Nu stiu ce sa mai cred. E ceva… nu stim ce sa mai credem, dupa cine sa ne mai luam. Noi avem impresia ca toate sunt false. In primul rand, azi e data de 14, astazi Luiza face sase luni de cand a plecat. Un raspuns concret nu avem. Toate autoritatile merg pe o singura pista, asta e cel mai dureros. Parerea mea este ca Luiza nu este moarte. Pe alta pista nu se merge… O sa se musamalizeze cat de curand, parerea mea”, a declarat mama Luizei Melencu la Antena 3

Dosarul privind modul in care INML a facut expertiza ADN in cazul Alexandrei a ajuns la DIICOT

Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca va trimite DIICOT dosarul privind modul in care INML a facut expertiza ADN in cazul Alexandrei Macesanu si a oaselor gasite la liziera padurii.

"Am fost informati in aceasta dimineata ca dosarul va fi declinat la DIICOT, intrucat s-a inceput urmarirea penala in rem pentru favorizarea infractorului si prin urmare se conexeaza la dosarul de baza", a declarat Licu la sediul CSM, potrivit Agerpres.

Amintim ca medici de la INML au fost audiati, luni, la sediul IGPR, in dosarul de la Caracal.

