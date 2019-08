Ultimele orci tinute de Rusia in bazine inguste au fost eliberate

Orci 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "O imensa victorie": dupa un val de ultraj international, activistii pentru mediu au salutat marti anuntul autoritatilor ruse privind eliberarea ultimelor orci tinute captive timp de un an in bazine inguste in Extremul Orient. Un total 75 de balene beluga raman insa captive intr-un centru din apropierea orasului Nahodka, la 200 de kilometri de Vladivostok. Interdictia de a captura animale marine de catre Rusia pentru vanzarea catre acvarii, in special din China, ramane, de asemenea, o problema in suspans. Institutul rus de oceanografie a indicat marti ca ultimele doua orci si sase beluga au fost transportate cu vaporul si camionul 1.800 de kilometri pana la Marea Ohotsk, in Oceanul Pacific, unde au fo ...