Ultimele pregatiri de nunta. Si-au comandat verighete diferite

gabriela cristea tavi clonda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflati in toiul pregatirilor de nunta, Gabriela Cristea (44 de ani) si Tavi Clonda (39 de ani) au gusturi total opuse cand vine vorba de bijuterii, asa ca si-au ales verighete diferite. Gabi a preferat ceva simplu, in timp ce Tavi a ales un stil mai indraznet cu aur roz. „Merg pe varianta cea mai simpla. Nu port bijuterii in casa pentru ca se murdaresc si se zgarie”, a spus Gabriela care nu mai poarta inelul de logodna. „Nu il mai pot purta pentru ca am nascut doi copii si am cateva kilograme in plus”, a mai spus bruneta. Gabi si Tavi s-au cununat civil in aprilie 2015, dupa aproape doi ani de relatie. Cum se comporta Tavi Clonda cu adevarat cu fetitele lui? Dezval ...