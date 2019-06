Ultimele vesti din spatele gratiilor: Ce i s-a refuzat lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Membrii Comisiei pentru stabilirea si individualizarea regimului de executare a pedepselor au decis ca fostul lider PSD Liviu Dragnea va executa pedeapsa de 3 ani si 6 luni in regim inchis, dar si ca nu are nevoie de masuri suplimentare de protectie, cu toate ca e fost demnitar. Liviu Dragnea are aceleasi drepturi ca si ceilalti detinuti din Penitenciarul Rahova, fara regim preferential. Daca vor exista semnale ca viata ii este pusa in pericol, semnale concludente, nu doar zvonuri, atunci va beneficia de protectie. Veste ingrozitoare pentru Liviu Dragnea! Motivul pentru care nu va beneficia de vizitele intime ale Irinei Regulamentele inchisorilor din Romania permit ca fostii politisti, procurori ...