Ultimul act oficial al lui Felix Banila: A cerut CSM incetarea delegarii Oanei Schmidt-Haineala din functia de adjunct la DIICOT (SURSE)

Felix Bănilă a depus miercuri la CSM o cerere pentru încetarea delegării Oanei Schmidt-Hăineală din funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Este ultimul act oficial al lui Bănilă înainte de demisia de la șefia DIICOT, demisie venită ca urmare a cererii președintelui Klaus Iohannis. La venirea în funcția de șef