Ultimul sezon din Game of Thrones. Tot ce trebuie sa stii despre primele sapte sezoane - VIDEO

game of thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai sunt doar cateva zile pana la premiera ultimului sezon din ”Game of Thrones/Urzeala Tronurilor”, programata pe 14 aprilie. Cifrele ultimului sezon in materie de audienta vor atinge cote foarte mari si vor fi multi telespectatori care atunci vor lua contact pentru prima data cu serialul. Cand apare ultimul sezon al serialului Games of Thrones. Data premierei a fost confirmata oficial In cazul in care nu ai vazut primele sapte sezoane sau daca ai ratat vreunul, Games Radar a decis sa faca un scurt rezumat al celor mai importante evenimente. Clipul video are putin peste 16 minute si acopera toate cele sapte sezoane difuzate pana in prezent. Daca ti-a placut artic ...