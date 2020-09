Ultimul SONDAJ pe București anunțat de Gabriela Firea: 'Imi doresc o dezbatere cu Nicușor Dan'

Gabriela Firea, la fel ca Traian Băsescu, îl contrazice pe Nicușor Dan, care spunea că este primul într-un sondaj, cu 2,5% mai mult decât actualul primar al Bucureștiului, deși marja de eroare este de 3,4%. Firea a prezentat, la Antena 3, cifrele în care are 8 procente față de contracandidatul său și a precizat că este de acord cu o confruntare televizată.

Firea a adăugat că ea a făcut și un test anti-drog, însă nu ține neapărat ca și Nicușor Dan să îl prezinte.

Citește și: Schimbări la foc continuu făcute de Klaus Iohannis! (surse)

”Nu știu cui folosesc aceste dezinformări. Este un sondaj măsluit, au spus-o și alți contracandidați ai mei (n.r. Traian Băsescu). Sunt niște strategii păguboase ale strategilor, care îi împing pe contracandidați să spună lucruri neadevărate. Avem și noi sondaje și le consultăm. Eu am 40-43%, iar era a crescut de la 31% la 35-36%. Cel mai important este ca toți bucureștenii să vină la vot. Sunt extrem de cinici cei care le spun seniorilor să nu iasă la vot.

Am primit 8 invitații de la 8 televiziuni, de la 4-5 ONG-uri și câteva site-uri. Am văzut că el numește doar două televiziuni la care să meargă. Da, îmi doresc să merg a emisiuni, talk-show-uri, dezbateri, pentru că sunt multe de spus despre ce am făcut.

Citește și: Șeful Jandarmeriei Române răspunde la marea acuzație: ‘Această atribuție revine altor structuri’

Dacă eu aș fi purtat discuții private, fără mască, în birou, cu o persoană care s-a infectat cu coronavirus, sunt convinsă că DSP mi-ar fi cerut două teste negative. Unul dintre membrii staffului lui Nicușor Dan a recunoscut că este infectat cu coronavirus. Mi se pare normal ca să avem minimum două teste negative cei care . S-a solicitat și un test anti-drog, eu l-am făcut ca să nu existe nicio problemă, eu nu insist.

Îmi doresc o dezbatere cu Nicușor Dan, să existe o invitație de la o televiziune. De ce să alegem noi o anumită televiziune? Cum ar fi ca eu să îl trimit la o anumită televiziune, așa cum el vrea? Sunt ultima persoană care să fugă de o dezbatere.”, a precizat Gabriela Firea.

Citește și: Ludovic Orban, reacție-fulger la protestele din Capitală și din alte orașe ale țării: Este necesară această măsură .