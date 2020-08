Ultimul weekend din august al BEstSummerArtFEst - BE.SAFE - Constanta 2020. Stagiunea continua si in septembrie

Stagiunea Estivală BestSummerArtFEst – BE.SAFE – Constanța 2020 cuprinde evenimente culturale diverse, ce se desfășoară în spații adecvate, în aer liber.

Teatrul de Stat Constanța onvită publicul să-i fie alături și în ultimul weekend din august al Stagiunii Estivale BEstSummerArtFEst – BE.SAFE – Constanța 2020, organizată de instituția teatrală și Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.Stagiunea continuă însă și în luna septembrie, cât vremea va permite organizarea de spectacole în aer liber.Nu ratați ocazia de a petrece astfel ultimele seri calde ale anului 2020, bucurându-vă de acte culturale de calitate!, este mesajul Teatrului de Stat Constanța.În această seară, spectacolul „Fă-mi loc!”, de Antony Michineau, jucat în Parcul Arheologic din Constanța, este sold out. În distribuție, Medeea Marinescu și Marius Manole.● Mâine seară, sâmbătă, 29 august, de la ora 21.00, reprezentația este la Teatrul de Vară Soveja, unde Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea prezintă „D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, în regia lui Vladimir Anton, regizorul care a montat la Constanța spectacolul „Memoria apei”.Măști de bal și măști sociale condimentate cu un limbaj comic, aduc pe scenă lumea carnavalului și a bâlciului într-un vârtej de situații caraghioase, construite în jurul unor complicații amoroase. În distribuție: Nae Girimea - Vladimir Purdel, Iancu Pampon - Kostas Mincu, Crăcănel - Andrei Cătălin, Catindatul - Tudor Andronic, Iordache - Ionuţ Niculae, Didina Mazu - Réka Szász, Mița Baston - Denisse Moise, Ipistatul / Chelnerul - Ștefan Craiu.● Duminică, 30 august, de la ora 20:30, la Teatrul de Vară Soveja, Asociaţia „Antiqva” prezintă concertul de muzică tradiţională românească „De la Leşe la Caliu”, în care vor evolua cunoscutul interpret Grigore Leşeşi Taraf de Caliu, formație extrem de apreciată în plan internațional.Grigore Leșe este primul muzician de la noi care a adus în scenă, alături de el, artiști tradiționali din Iran, Siria, Armenia și Pakistan, demonstrând interferențele muzicilor străvechi din România și Orient. Muzica sa se regăsește pe coloana sonoră a mai multor filme de artă și documentare, din țară și străinătate. Atât prin concerte one-man show, cât și prin spectacole complexe, în care folosește grupuri vocale, trupe de teatru sau dans contemporan, Grigore Leșe propune o altă abordare a folclorului, prin întoarcerea la arhetip.După mai bine de 30 de ani de turnee în jurul lumii, membrii fondatori din „Taraf de Haidouks” s-au întors acasă și au pornit un nou proiect – „Taraf de Caliu”. Muzicienii din Clejanisunt ultima generație de lăutari care duc mai departe această muzică tradițională din sudul României, care i-a făcut unul dintre cele mai apreciate gipsyband din lume. Sub arcușul magic al violonistuluiCaliu, haiducii au pornit din nou la drum. Printre fanii lor declarați se numără Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat), actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul “The Man Who Cried”) sau YohjiYamamoto, renumitul designer de modă. În anul 2002, muzicienii au primit premiul BBC World Music pentru cel mai bun grup din Europa și Orientul Mijlociu.****************Accesul la spectacoleeste pe baza de BILETE care pot fi achiziționate fie online, prin platforma www.mystage.ro , fie de la casa de bilete a Teatrului de Stat Constanța (Bulevardul Ferdinand Nr. 11).Programul casei de bilete de la Teatrul de Stat Constanța este luni şi miercuri – duminică, orele 9.00 – 12.00, 16.00 – 21.00. Marţi: închisBiletele pot fi achiziționate și de la casa de bilete a Teatrului de Vară Soveja, cu două ore înainte de începerea reprezentațiilor.*****************Stagiunea Estivală BestSummerArtFEst – BE.SAFE – Constanța 2020, organizată de Teatrul de Stat Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și Primăriei Municipiului Constanța, cuprinde evenimente culturale diverse, ce se desfășoară în spații adecvate, în aer liber, până la începutul lunii septembrie. Partenerii stagiunii sunt Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” Constanța și Centrul Cultural Județean „Theodor T. Burada”. Sponsorii evenimentului sunt: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Cramele Rasova, Florăriile Magnolia.Sănătatea populației rămâne prioritatea numărul unu, așadar toate evenimentele din cadrul stagiunii vor avea loc cu respectarea strictă a tuturor normelor de protecție împotriva contaminării cu Coronavirus.