ULUITOR Care sunt numerele caștigatoare de la Loto 6/49: Au avut loc extrageri și la Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc,

Duminică, 30 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de de joi, 27 august, Loteria Romana a acordat peste 13.100 de castiguri in valoare totala de peste 582.000 de lei. STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele extrase.

Joker: 1 / 11, 25, 13, 9, 31

Loto 5/40: 28, 6, 29, 15, 21, 31

Noroc: 7 1 0 6 4 8 4

Super noroc: 309298

Noroc plus: 225141

Loto 6/49: 49, 1, 14, 45, 18, 42

Citește și: O tânără care alerga într-un parc din Capitală a fost agresată sexual! Poliția l-a prins pe atacator

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 1,75 milioane lei (peste 361.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 969.000 de lei (peste 200.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,76 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 68.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 26.000 de euro).

Citește și: O nouă ieșire dură a elevei care a refuzat bani de la Guvernul Orban: Guvernul meu, îmi aduci aminte de cum Ceaușescu hărțuia părinții rămași în țară atunci când copiii reușeau să fugă de sistem

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 425.000 de lei (aproximativ 88.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 31.600 de lei.

Un bărbat de 40 de ani din Bucureşti este câştigătorul marelui premiu la tragerea Loto 6/49 din 16 august 2020. "Jucați, sperați, nu știi niciodată când norocul va veni. Fără să joci nu vei putea câştiga" - este mesajul pe care câştigătorul premiului de categoria I îl transmite tuturor jucătorilor.

Citește și: Un fost șef SPP prevestește Apocalipsa: ‘Începe o nouă Ordine Mondială, o nouă Dominație’

"S-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 16.08.2020, în valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro).

Jucătorul norocos este din Bucureşti, are în jur de 40 de ani, este familist convins şi lucrează în construcţii. După cum ne-a declarat, joacă de peste 15 ani, în mod constant, la Loto 6/49 şi Joker, iar numerele care i-au purtat noroc le joacă de peste o lună şi au fost alese cu ajutorul simulatorului de joc de pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro", se arată într-un comunicat la Loteriei Române.

Citește și: Omul care l-a amenințat pe Raed Arafat avertizează: Va fi țapul ispășitor! Cunosc, nu vorbesc ca unul care suflă în vânt .