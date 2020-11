ULUITOR O capsula a timpului, ingropata in 2018 in gheata arctica, a fost gasita tocmai in Irlanda

Echipajul şi pasagerii spărgătorului de gheaţă alimentat cu energie nucleară "50 Years of Victory" au îngropat în 2018 o capsulă a timpului în gheaţa de la Polul Nord pentru a fi găsită 30 sau 50 de ani mai târziu. Însă, capsula a fost găsită săptămâna aceasta pe vârful nord-vestic al Irlandei după ce a plutit aproximativ 3700 kilometri de la Cercul Polar, unde încălzirea globală topeşte o cantitate record de gheaţă, potrivit The Guardian, anunță news.ro.

Cilindrul de metal conţinea scrisori, poezii, fotografii, insigne, suport de pahare de bere, dopuri de vin de la începutul secolului 21 pentru oricine ar putea să le descopere în viitor.

Conor McClory, surfer din satul Gweedore din districtul Donegal, verifica starea mării când a zărit tubul pe malul de la Bloody Foreland, un loc numit astfel după nuanţa roşie a stâncilor la apus.

"Când l-am văzut, prima dată am crezut că este ţeava de oţel a unei nave, apoi am ridicat-o şi am văzut că era gravată. Am zis că e o bombă", a declarat el pentru Donegal Daily. "Când am văzut data, am crezut că este cenuşa cuiva, aşa că nu am deschis-o".

Un prieten rus i-a tradus textul gravat şi i-a spus lui McClory că este o capsulă a timpului, aşa că a deschis-o şi a descoperit mesajele în rusă şi în engleză din partea expediţiei polare "50 Years of Victory".

Într-o scrisoare în engleză, datată 4 august 2018, scria: "Totul în jur este acoperit de gheaţă. Credem că atunci când această scrisoare va fi găsită să nu mai fie deloc gheaţă din păcate".

McClory l-a găsit pe unul dintre autorii scrisorii, o bloggeriţă din Sankt Petersburg cunoscută pe Instagram ca Sveta. Într-o convorbire pe Zoom, Sveta a spus că echipajul şi pasagerii care au crezut că această capsulă va fi găsită în 30 sau 50 de ani au fost şocaţi să afle că a fost găsită aşa de repede, a povestit McClory.

În ultimul deceniu, temperaturile arctice au crescut cu aproape 1 grad Celsius. Gheaţa marină arctică a atins cea de-a doua cea mai mică întindere din recordul prin satelit în 41 de ani.

Anul trecut, stratul de gheaţă din Groenlanda a pierdut o cantitate record de gheaţă, echivalenta cu un milion de tone la fiecare minut. Cu zăpada anuală insuficientă pentru a reface stratul şi gheaţa pierdută în timpul topirii vera, oamenii de ştiinţă se tem că nu mai există cale de întoarcere.

Un studiu privind schimbările climatice în natură arată că gheaţa de vară plutitoare pe suprafaţa Oceanului Arctic ar putea dispărea în întregime până în 2035.

Pentru 29.600 de euro, proprietarul rus al "50 Years of Victory" preia pasageri în expediţii de 14 zile la Polul Nord, numind-o "destinaţia magică".