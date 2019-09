Uluitor. Un liberal din CL se lauda cu un proiect al primariei. Razvan Timofciuc a furat reabilitarea unui monument

Razvan Timofciuc 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene de groaza cu alesii locali ai Iasului. Pentru ca nu a facut nimic notabil in trei ani de mandat, un consilier local din Iasi a ajuns sa fure proiectele Executivului primariei sa si le asume. Junele liberal Razvan Timofciuc s-a laudat in mediul virtual cu o "reusita " in ceea ce priveste casa Buicliu, monument istoric din Pacurari, nr.29. Concret, cladirea va intra in patrimoniul Ateneului National din Iasi, institutie care o va reabilita si o va transforma in muzeu al copiilor. Proiectul initiat de Executivul primariei prin edilul Mihai Chirica a fost "furat " de Timofciuc si prezentat ca realizare personala. Nu este pentru prima data cand mana dreapta a deputatului scandal ...