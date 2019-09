Umbra Liei Savonea. Cad ultimele masti

Ceea ce se intampla in CSM, devenit feuda personala a Liei Savonea, se apropie in opinia mea de un atentat in forma continua la statul de drept din Romania. Si sunt convinsa ca prezenta presedintelui Iohannis la sedintele CSM, prevazuta de Constitutie, devine din ce in ce mai putin un drept si din ce in e mai mult o obligatie, pentru ca revenim in ritm alert la o situatie cel putin la fel de rea, daca nu chiar mai rea, decat aceea din perioada in care in toate Rapoartele MCV, Consiliul Superior ...