Umbra lui Tudorel Toader la DNA Oradea

Fără îndoială unul dintre cei mai contestaţi, dar şi apreciaţi ministri din ultimii ani, Tudorel Toader a născut pasiuni nebănuite tocmai în "inima" DNA. Activişti în faţă, în spatele uşilor închise unii dintre "paraditorii" DNA se ghidau după cărţile scrise de fostul ministru al Justiţiei, fost judecător constituţional.

O înregistrare audio difuzată de Antena 3 scoate la iveală fapte de o gravitate rar întâlnită. Procurorul Ciprian Man, de la DNA Oradea, a fost înregistrat de un alt procuror, în timp ce îl şantaja pentru a-şi retrage o declaraţie dată în instanţă. Culmea, manevra era făcută pentru a acoperi un alt abuz, de teama că acesta va fi descoperit de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ). În cele din urmă, înregistrarea a ajuns tot la SIIJ, pentru că procurorul şantajat a depus un denunţ împotriva lui Man.

În timp ce se discută procedura de retragere a declaraţiei, procurorul Man face apel la lucrările lui Tudorel Toader în domeniul dreptului penal, pe care le consideră de necontestat.

Man Ciprian: Pe de alta parte se poate retrage si in apel, stiti? Am vrut sa dau solutia in dosar pentru ca noi o sa declinam, toate dosarele le trimit la Bucuresti... (n.n. dosarele cu magistrati). M-am gandit la o solutie, da? Ca sa nu incep urmarirea... Eu m-am gandit... Sunt doua variante: ori incep urmarirea penala si va dau renuntare pentru marturie mincinoasa si clasare pentru favorizare, ori daca-mi dati o declaratie la notar si o trimiteti la Timisoara cu un memoriu pe care sa mi-l trimite-ti (neinteligibil). Daca depuneti o declaratie notariala...

Avocat: Declaratia pe care a dat-o aici se afla la dosarul de la Timisoara si nu puteti sa spuneti...

Man Ciprian: Dar nu e incuviintata.

Sabau Gligor: Da, stai... Nu s-o depus? S-o depus, nu la Timisoara!

Man Ciprian: Stati sa va arat.. Nu v-am aratat atunci (neinteligibil)? (n.n. incheierea Curtii de Apel Timisoara).

Sabau Gligor: Stai. La Timisoara s-au depus numai ca nu a incuviintat reaudierea.

Avocat: Nu a incuviintat reaudierea, dar declaratia este acolo.

Sabau Gligor: Nu o zis ca inlatura declaratia de la dosar?

Avocat: Care e diferenta daca da o declaratie la notar, ca tot nu o da acolo la Timisoara.

Man Ciprian: In literatura.. eu nu am gasit nici o practica pe aceasta problema. In literatura de specialitate, i-am aratat lui Gligor, ai citit..

Avocat: Dar in afara de Dongoroz nu a scris nimeni.

Man Ciprian: O scris Tudorel Toader care-i, banuiesc ca nu-l contestati pe Tudorel?

Avocat: Ba, eu il contest pe Tudorel Toader. Haideti sa ne uitam la Vasiliu si la cei care scriu de la scoala clujana. Pentru ca Vasiliu nici atunci cand a scris Dongoroz nu a preluat aceasta chestiune. Si daca cititi ce a scris Dongoroz pana la capat vedem ca el se refera exact la situatia de a fi retractata marturia inainte de a se da o solutie in cauza.

Man Ciprian: Da, dar in care dosar? In dosarul de marturie mincinoasa sau in dosarul...