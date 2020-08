Umilința FARA margini din partea justiției pentru un tata care și-a pierdut fiul la Colectiv: ar putea fi executat silit

Narcis Hogea, tatăl celui de-al 60-lea tânăr mort în incendiul din Colectiv, a anunţat pe Facebook că, după ce statul român „l-a tras de urechi” că a îndrăznit să ceară urgentarea dosarului „Colectiv”, acum a primit o somaţie să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 100 lei, pentru a nu fi executat silit. „Le 'înţeleg' raţionamentul. Cum îndrăznim noi, câţiva părinţi ai căror copii au murit la Colectiv, să le cerem procurorilor ce se ocupă de acest caz, să finalizeze cercetările şi să trimită dosarul în instanţă? Nu au trecut decât 3 ani şi 10 luni de când am depus plângerea penală”, a adăugat Narcis Hogea, relatează News.ro.

„Salut, dragul nostru Alexandru, Au trecut 4 ani şi 9 luni. Cum este Raiul astăzi? Cum se vede viaţa noastră de acolo? După cum îţi spuneam în iunie, statul român ne-a 'tras de urechi' că am îndrăznit să cerem urgentarea dosarului în care sunt anchetaţi criminalii voştri, obligându-ne la plată sumei de 100 lei cheltuieli judiciare. Mai mult decât atât, zilele trecute am primit o somaţie pentru plata sumei respective dacă nu vrem să fim executaţi silit. Le 'înţeleg' raţionamentul. Cum îndrăznim noi, câţiva părinţi ai căror copii au murit la Colectiv, să le cerem procurorilor ce se ocupă de acest caz, să finalizeze cercetările şi să trimită dosarul în instanţă? Nu au trecut decât 3 ani şi 10 luni de când am depus plângerea penală. Suntem chiar tupeişti, având în vedere că procesul mineriadei este abia la început. Cum îndrăznim să cerem trimiterea în judecată a lui Arafat? Ce reprezintă Apuseni, Siutghiol, Colectiv? Doar câţiva morţi care nu-l pot opri pe marele Zeus- Arafat să fie în continuare salvatorul românilor”, a scris Narcis Hogea sâmbătă pe Facebook.

El s-a mai întrebat cum de părinţii tinerilor care au murit la Colectiv au îndrăznit să îl acuze de moartea tinerilor de la Colectiv pe Nicolae Bănicioiu, care este „cel mai mare ministru al Sănătăţii de pe planetă”.

„Cum îndrăznim să-l acuzăm pe Banicioiu, cel mai mare ministru al sănătăţii de pe planetă, de moartea copiilor noştri. Ce ştim noi prin ce trecea el, «săracul», în perioada aceea. Noi eram prin spitale, bucurându-ne împreună cu copiii noştri de cele mai bune condiţii posibile. În acest timp Arafat , Banicioiu şi restul găştii criminale descopereau că Mecanismului Uniunii Europene pentru protecţie civilă este o prostie, chiar dacă, până atunci fusese activat de guverne europene pentru salvarea cetăţenilor lor. Săracii de ei se gândeau la bugetul ţării, pentru că, nu-i aşa, banii de la ministerul sănătăţii nu sunt pentru oricare contribuabil român, ei sunt păstraţi pentru cazuri importante. Nu se ştie când îl apucă cufureală pe vreun deputat sau senator şi trebuie transportat de urgenţă în cel mai bun spital al lumii”, a completat Hogea.

De asemenea, tatăl tânărului decedat în urma incendiului din Colectiv se mai întreabă cum de, alături de ceilalţi părinţi, a îndrăznit să îl acuze pe fostul premier Victor Ponta, care în 2015 era plecat din ţară atunci când s-au petrecut evenimentele de la Colectiv.

„Cum îndrăznim să ne legăm de Ponta, veşnica tânără speranţa din politica românească, şcolit în diverse cercuri importante. El, prim ministrul României în 2015, era plecat din ţară la momentul Colectiv şi nu are nicio responsabilitate în gestionarea crizei. Mai mult decât atât şi-a dat demisia în 4 noiembrie 2015. Săracul de el, a pătimit prea mult! În rest despre noi, numai de bine. Aceeaşi durere care se amplifică prin conştientizarea neputinţei noastre de a face dreptate în numele vostru. Ai grijă de tine, fiule! Te iubim!”, a conchis Narcis Hogea.

În urma incendiului din 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv, şi-au pierdut viaţa 64 de persoane - 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate. Incendiul a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit.

Pe 25 iunie, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au respins contestaţiile care vizează durata procesului Colectiv, decizia fiind definitivă. Judecătorii au apreciat că acuzaţiile sunt nefondate.