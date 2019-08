Umilitor: 150 de copii, dormind pe jos, in trenul CFR

Imagini revoltătoare publicate de presasm. ro. Peste 150 de copii care au plecat din Satu Mare în tabără la Costinești au petrecut 20 de ore de calvar în trenul CFR. Reprezentanții CFR au pus organizatorii, dar și copiii într-o sitiație mai mult decat dificilă în momentul în care au anunțat că nu pot oferi vagoanele The post Umilitor: 150 de copii, dormind pe jos, în trenul CFR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.