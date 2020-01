Șumudica se alinta - Stiinta nu negociaza cu antrenori prin intermediul presei

CS Universitatea Craiova a dat publicităţii un comunicat, luni, în care îl ironizează pe antrenorul Marius Şumudică. Tehnicianul formaţiei turce Gaziantep Gaziheşir a afirmat că gruparea olteană trebuie să bage mâna în buzunar dacă îl doreşte pe banca tehnică. "Ştiinţa nu negociază cu antrenori prin intermediul presei. Am văzut că sunt câţiva.. , a răspuns CSU Craiova

(...) Ştiinţa nu negociază cu antrenori prin intermediul presei. Am văzut că sunt câţiva care se dând comunicate sau emiţând păreri despre ce trebuie sau ce nu trebuie să facă Universitatea Craiova, dacă să băgăm sau să nu băgăm mâna în buzunar. Credem că asta nu le face cinste şi, cu tot respectul, este mult mai bine ca şi pe viitor fiecare să ne vedem de drumul nostru. Fără să însemne că nu le apreciem munca pe care o depun la cluburile la care-şi desfăşoară activitatea", a precizat gruparea olteană.

Totodată, CSU Craiova l-a confirmat în funcţia de natrenor principal pe Corneliu Papură, în locul lui Victor Piţurcă.

"Din păcate, începutul de an a adus în Bănie mici cutremure cauzate de despărţirea de domnul Victor Piţurcă, de desemnarea noului staff tehnic şi de disensiuni între cei care împreună formează Universitatea Craiova: suporteri, jucători, legende ale clubului, foşti antrenori sau actuali. Sunt lucruri care de-a lungul timpului pot apărea în viaţa unui club şi pe care suntem obligaţi să le gestionăm cu atenţie. Este adevărat că niciodată nu s-a întâmplat ca după despărţirea de un antrenor să existe atâta vrajbă între noi toţi, atâtea şi atâtea reproşuri. (...) Astăzi, ne asumăm numirea domnului Corneliu Papură în funcţia de antrenor principal. La calităţile pe care am mizat în alegerea pentru perioada precedentă în care a fost antrenor principal, acum putem să mai adăugăm una: rezultatele obţinute. Pentru că domnul Papură a reuşit în aceea perioadă două calificări consecutive în tururi superioare ale UEFA Europa League, precum şi o medie de două puncte pe meci, medie care, dacă ar fi fost menţinută astăzi, ne-ar fi plasat pe prima poziţie a clasamentului. Şi asta în condiţiile în care timp de o lună şi jumătate a jucat din 3 în 3 zile, cu deplasări în Azerbaidjan, Grecia sau Ungaria. Mai mult decât atât, considerăm că, în acest moment, avem un lot mult mai puternic decât a fost în primul mandat, cu jucători ca Nistor, Ivan, Mihăilă şi Koljic (accidentaţi în acel moment), Cosic şi Măţel. Credem totodată că jucători precum Martic, Mirko sau Mateiu, jucători ce au evoluat mai puţin sau deloc în ultima perioadă, vor aduce un plus valoric echipei. Şi sperăm că în perioada imediat următoare să se mai alăture cel puţin un nume familiei noastre", se mai arată în comunicat.

Marius Şumudică afirmase recent că CSU Craiova trebuie să-i plătească grupării Gaziantep suma de 175.000 de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului, dacă îl vrea ca antrenor.

"Niciodată nu pot să spun niciodată! Craiova e un oraş frumos, un oraş care arde pentru fotbal, care atrage orice antrenor. Ai stabilitate, am înţeles că au un patron care plăteşte salariile la timp, ceea ce a devenit un lux în România şi nu numai în România. E un om dispus să facă performanţă. Dacă se va ajunge la varianta Şumudică, cred că se rupe stadionul, să fiu sincer, s-ar juca toate meciurile din play-off cu casa închisă. Există o clauză, în jur de 175.000 de euro, plătibilă ori de mine, ori de ei. Să vedem ce se va întâmpla până la urmă. Eu mă pregătesc, sunt profesionist. La fiecare joc, chiar dacă e amical, mă comport ca şi cum e unul oficial. Fotbalul e viaţa mea! E ca şi cum ar plăti cineva o sumă de transfer, când l-au luat pe Nistor şi au plătit 300.000-400.000 de euro, nu poate să-l ia pe Şumudică, să plătească 175.000 de euro? Dacă-l vrei pe Şumudică, bagi mâna în buzunar şi plăteşti", a declarat Şumudică, potrivit digisport.ro.