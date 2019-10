Un activist de mediu din Moldovita, amendat de Politie pentru ca a reclamat un transport de lemne. Omul a aparut in investigatia „Recorder”

Un barbat din Moldovita care a sunat la 112 ca sa reclame un transport ilegal de lemn a fost amendat de politie pentru utilizarea abuziva a serviciului de urgenta. Tiberiu Bosutar este unul din localnicii care au ajutat jurnalistii de la „Recorder” sa realizeze un reportaj despre mafia padurilor, iar Politia l-a amendat tot pe el.

Tiberiu Bosutar, fondatorul Asociatiei Moldovita, sustine ca a fost amendat pe nedrept de Politie pentru ca a sunat la 112 ca sa reclame un transport ilegal de material lemnos. El sustine ca, zilele trecute, a sunat la 112 ca sa reclame un transport ilegal de material lemnos. Inainte sa ceara ajutorul Politiei, a sunat la Garda Forestiera Suceava pentru a verifica informatiile si i s-a spus ca transportul nu era in regula, relateaza stiri.botosani.ro.

Omul a explicat ca a identificat camionul in trafic: soferul transporta bustean decojit. Activistul de mediu sustine ca legistatia a lasat o portita prin care le permite firmelor care exploateaza material lemnos sa vanda busteanul rotund ca lemn de lucru, dupa ce-l decojesc in prealabil, ca sa-si asigure documentele necesare pentru a acoperi viitoarele transporturi ilegale de material lemnos.

„Au lasat o portita in legislativ in care lemnul poate deveni nelemn. Pentru lemnul din padure si pentru cherestea ai nevoie de avize speciale primare si secundare, pentru care se emit coduri on-line si off-line, dupa caz, se trec in SUMAL si pot fi urmarite prin Inspectorul Padurii. Tocatura, elementele prefabricate, unele lipite, nu sunt considerate materiale lemnoase si pot fi transportate doar cu un aviz general de marfuri. Daca ai o casa din busteni, ala se considera element din constructie si ala, teoretic, nu face parte din categoria materialelor lemnoase. Aici nu este o chestiune de costuri. Lemnul se incarca din padure cu aviz de lemn rotund. Din padure nu pleaca cu lemnul cojit. In depozit il cojeste si-l vinde ca nefiind lemn si actele raman sa acopere alt transport de lemn care provine din taieri ilegale”, a explicat Bosutar.

Ei bine, tocmai aceasta practica a vrut sa o demaste barbatul cand a sunat la 112 ca sa reclame transportul.

In timpul verificarilor efectuate de Politie, transportatorul le-a pus la dispozitia organelor de control avizul general de marfuri. Politistii au considerat ca soferul indeplineste conditiile legale si l-au lasat sa-si continue drumul. In ziua urmatoare, cel care a sunat la 112 ca sa reclame neajunsul s-a trezit acasa cu o amenda de 500 de lei pentru ca „a abuzat de 112”.

