Un actor din "Stargate Atlantis" si "Arrow", intre invitatii la Transylvania Comic Con

David Nykl, cunoscut publicului datorita rolului doctorului Radek Zelenka, expertul in tehnologie antica, din serialul "Stargate Atlantis", spin off de succes al celebrului "Stargate SG-1", va fi prezent la Transylvania Comic Con, care are loc intre 18 si 20 octombrie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, anunta organizatorii. Pentru portretizarea lui Zelenka, Nykl a fost premiat si cu trofeul canadian Leo Award la categoria "Dramatic Series: Best Supporting Performance by a Male". Actorul de origine ceha s-a remarcat si in rolul antagonistului de temut din universul DC, Anatoli Knyazev (KGBeast), in populara serie TV, "Arrow". David Nykl s-a nascut in Cehoslovacia com ...