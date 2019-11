Un adevarat spectacol de 1 Decembrie la Constanta. Blocuri de parada, tehnica militara, retragere cu torte. Cine se ocupa de intreaga activitate

Primăria Municipiului Constanţa împreună cu Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa şi Comandamentul Flotei au pregătit manifestări prilejuite de Ziua Naţională a României.Comandantul Comenduirii de Garnizoană Constanţa,, a făcut mai multe precizări pentru cotidianul ZIUA de Constanţa cu privire la organizarea evenimentelor de 1 Decembrie, din municipiu.Ca în fiecare an, evenimentele vor începe la ora 08:30 cu depuneri de coroane la Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Cimitirul Central. Urmează, de la ora 10:30, o paradă a forţelor armate. De la ora 12:00, participanţii vor avea ocazia să admire o expoziţie de tehnică militară şi armament, iar de la ora 17:30, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu va avea loc retragerea cu torţe a militarilor.„Activitatea de 1 Decembrie are trei componente. Una se desfăşoară la Cimitirul Central, unde are loc comemorarea eroilor, depuneri de coroane de flori. A doua componentă, la care participă peste cinci sute de militari, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi Apărare Naţională, va fi formată din defilarea cu trupe şi tehnică. Este constituită o gardă de onoare formată din 22 de plutoane, din diverse structuri, aparţinând Ministerului Apărării, Ministerului de Interne şi altor structuri din sistemul de apărare naţională. Va urma o defilare cu tehnică militară şi aparţinând MAI, după care urmează a treia componentă – retragerea cu torţe. Retragerea cu torţe este un obicei vechi al Armatei Române, din vechime, după ce câştigau o bătălie, luptătorii se adunau pe dealuri şi aprindeau focul, în semn de obţinere a victoriei. Va avea loc retragerea cu torţe pe traseul zona Kaufland – bulevardul Lăpuşneanu – zona Dacia, de la ora 17:30”, a punctat comandantul Comenduirii de Garnizoană Constanţa, Constantin Anca.O repetiţie amplă a avut loc ieri, când traficul a fost restricţionat şi deviat în cursul prânzului, pentru defilarea trupelor şi tehnicii militare.„Repetiţia a decurs în condiţii foarte bune. Am primit sprijinul autorităţilor şi al celorlalte instituţii ale Statului. Avem o colaborare foarte bună, şi, ca dovadă, rezultatul acestei repetiţii”, a adăugat comandantul.De asemenea, organizatorii se aşteaptă la un număr ridicat de participanţi din rândul constănţenilor, iar meteorologii vin cu veşti bune pentru Ziua Naţională a României.„Vremea de 1 Decembrie se anunţă relativ bună pentru o zi de decembrie. Nu putem facem previziuni cu privire la participarea populaţiei civile, însă din experienţa ultimilor doi ani anticipăm o prezenţă destul de numeroasă la acest eveniment”, a mai punctat comandantul Constantin Anca.