Un adolescent s-a spanzurat la o zi dupa BAC

Un adolescent în vârstă de 18 ani, absolvent al Liceului Teoretic „Aurel Lazăr" din Oradea, a fost găsit spânzurat de crengile unui copac pe o stradă din oraș, la o zi după ce susținuse examenul de Bacalaureat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat că nu există suspiciuni în