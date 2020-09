Un afroamerican condamnat la pedeapsa cu moartea pentru o crima dubla din 1999 a fost ucis cu o injectie letala. Este a saptea executie federala din SUA din ultimele 3 luni

Statele Unite au executat un barbat de culoare, Christopher Andre Vialva, condamnat la pedeapsa capitala dupa ce a fost gasit vinovat de o dubla crima, in 1999, in cea de a saptea executie federala in decurs de trei luni, in pofida indemnurilor la clementa ale sustinatorilor acestuia, care subliniau asupra lipsei maturitatii sale la momentul faptelor, relateaza AFP.