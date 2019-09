Un al doilea serial inspirat de `Urzeala tronurilor/ Game of Thrones` ar putea fi lansat

Un al doilea serial inspirat de superproducţia "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", care se va concentra pe povestea familiei Targaryen şi va fi bazat pe cartea "Fire & Blood", scrisă de George R. R. Martin, este în pregătire la HBO, potrivit contactmusic.net preluat de mediafax.

HBO este negocieri pentru a realiza un episod pilot pentru un serial a cărui acţiune va avea loc cu 300 de ani înaintea evenimentelor descrise în "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones". Scenariul va fi scris de George R. R. Martin și de producătorul Ryan Condal, iar producţia este în lucru de aproximativ un an.

Cinci scenarii asociate cu franciza "Urzeala tronurilor" au fost comandate de HBO în anul 2017.

"Am avut cinci seriale în lucru la HBO, care să urmeze «Urzelii Tronurilor», și trei dintre ele continuă să avanseze. Celelalte două seriale nu au scenariul finalizat deocamdată. Despre ce sunt? Nu pot spune, dar poate că unii dintre voi ar trebui să se uite peste «Fire & Blood » și să propună teorii", a scris George R. R. Martin în luna mai pe blogul lui.

Romanul "Fire & Blood" debutează cu povestea lui Aegon Cuceritorul, creatorul Tronului de Fier, și explorează evenimentele trăite de generațiile care i-au urmat.

Un episod pilot pentru un alt serial corelat cu "Urzeala tronurilor", scris de scenarista britanică Jane Goldman și de George R. R. Martin, a fost deja filmat. Se presupune că "Bloodmoon" va fi numele serialului, a cărui acțiune este plasată cu peste 5.000 de ani înainte de evenimentele descrise în "Urzeala tronurilor".

Cel de-al optulea sezon al seriei "Game of Thrones" s-a încheiat în luna mai, mulți fani fiind nemulțumiți de finalul poveștii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiție care solicita refacerea ultimului sezon. Totuși, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puțin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".