Un al doilea serial prequel „Game Of Thrones”, in pregatire

HBO pregateste un al doilea serial prequel „Urzeala tronurilor/ Game Of Thrones", bazat pe cartea „Fire & Blood" scrisa de George R.R. Martin si lansata anul trecut, informeaza The Hollywood Reporter. Reteaua de televiziune este aproape de a incheia un acord privind un episod pilot pentru serialul care are in centru Casa Targaryen, au confirmat surse pentru THR. Actiunea acestuia va avea loc cu 300 de ani inainte de cea din serialul „Game of Thrones". Ryan Condal („Colony") si autorul George R.R. Martin vor scrie scenariul. Prequelul despre Casa Targaryen nu se numara intre cele anuntate ca ar fi in lucru la HBO din 2017. George R.R. Martin: Finalul serialului & ...