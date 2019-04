Un album cu piese compuse de Prince pentru alți muzicieni va fi lansat in iunie

Un album care include versiunile originale ale unor piese compuse de regretatul artist american Prince pentru alți muzicieni, intitulat "Originals", va fi lansat în iunie, relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Piesele incluse pe noul material au fost înregistrate între anii 1981 și 1991. Printre compozițiile care vor fi prezente pe album se numără "The Glamorous Life", cântată de Sheila E., "Manic Monday", devenită celebră prin interpretarea trupei The Bangles, și "Nothing Compares 2 U", care a devenit cunoscută prin versiunea cântăreței Sinead O’Connor.

Cele 15 piese de pe "Originals" au fost selectate de reprezentanții artistului împreună cu rapperul Jay-Z și managerul Troy Carter.

Albumul va fi disponibil, între 7 și 20 iunie, pe platforma de streaming Tidal. El va fi lansat în format fizic de casa de discuri Warner Bros pe 21 iunie.

Anunțul lansării materialului "Originals" a venit la câteva zile după ce au fost făcute publice detaliile despre autobiografia artistului. Cartea, intitulată "The Beautiful Ones", va fi lansată pe 29 octombrie de editura americană Random House și va cuprinde un amestec de însemnări neterminate ale lui Prince cu fotografii rare și versuri.

Citește și: 'Aferim!' - Proiecție de film în aer liber, a doua zi de Paște

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.