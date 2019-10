Un aliment banal ne afecteaza zi de zi silueta. Ce gust are mancarea fara el

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul nutritionist Mihaela Bilic ne sfatuieste sa nu renuntam la mancarea gatita nici macar atunci cand tinem dieta. Cu toate acestea, trebuie sa fim extrem de atenti la felul in care o pregatim si la modul o consumam. Multe persoane au impresia ca mancarea gatita in casa ingrasa, dar nutritionistul atrage atentia asupra unei greseli pe care unii o fac. Modul in care preparam mancarea este extrem de important, iar un singur ingredient adaugat in exces in mancare poate duce la kilograme in plus. "Nimic nu se compara cu mancarea gatita cand vine vorba de preparate echilibrate si sanatoase. Orice ai manca gata ambalat dintr-un pachet sau orice pui la repezeala pe paine din frigider are volum mic si multe calorii. Orice poti ...