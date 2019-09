Un alt caz care uimeste la Caracal. Procurorii: "Fapta nu exista"

Vanatoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou caz de clasare efectuat de Catalin Zavoianu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal. Avocatul Veronel Radulescu, care a reprezentat printre altii si pe Elena Udrea, dezvaluie ca a fost impuscat la vanatoare, iar cazul a fost clasat pe motiv ca "fapta nu exista". Solutia a fost aprobata de procurorul Zavoianu, cel care zilele trecute a fugit de presa dupa ce a fost audiat la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Ion Cristoiu: " Anuntul lui Alexandru Cumpanasu a stirnit o incredibila agitatie in presa" "A fost o vanatoare organizata, s-a produs acel incident. Cand am primit ordonanta de clasare am fost mai socat decat cand am fost i ...