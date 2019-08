Un alt caz SOCANT! Doi adolescenti ar fi violat alti doi minori

strandul Ostroveni din Ramnic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi adolescenti de 14 si 15 ani au fost arestati preventiv pentru 15 zile dupa ce ar fi agresat sexual alti doi minori, de 11 si 16 ani, in incinta strandului Ostroveni din Ramnic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, fapta s-ar fi petrecut vineri, cei doi tineri banuiti de viol fiind retinuti sambata, duminica ei fiind prezentati de procurorii ramniceni magistratilor Judecatoriei Ramnicu Valcea, care au dispus continuarea cercetarii lor in stare de arest preventiv. O fetita de 10 ani a fost violata de fratele ei. Mama a fost cea care a reclamat fapta "Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea formulata in dosarul ...