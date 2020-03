Un alt efect surprinzator al schimbarilor climatice descoperit in savane si tundre

Efectele schimbarilor climatice pot fi uneori surprinzatoare. Dupa ce dintr-un studiu publicat la inceput anului am aflat ca in Himalaya si in jurul muntelui Everest apar si se extind suprafetele acoperite cu ierburi si arbusti, fapt pus de oamenii de stiinta pe seama incalzirii globale, o noua cercetare de amploare arata ca, din aceeasi cauza, are loc o raspandire a speciilor de plante lemnoase in savane si tundre, iar acest lucru are un impact negativ asupra mediului.