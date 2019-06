Un alt sofer Uber, reclamat la Politie. «Ne-a injurat, ne-a scuipat si ne-a pulverizat spray lacrimogen in ochi»

Dupa cazul elevei de 17 ani din Bucuresti, careia un sofer Uber i-a vorbit despre viol si i-a propus sa-i dea droguri, un alt sofer al companiei de ridesharing a fost reclamat la Politie, pentru agresiune.

Cei doi tineri care au solicitat cursa sustin ca au fost injurati, scuipati, apoi soferul le-a pulverizat spray lacrimogen in fata. Politia Capitalei a deschis dosar penal pentru loviri si alte violente.

Tinerii, un baiat si o fata de 18 ani, au solicitat o cursa Uber in zona Vitan, intr-o sambata seara.

Ei spun ca, inca de cand au urcat, soferul parea nervos si s-a aratat deranjat de faptul ca unul dintre ei ar fi trantit prea tare portiera masinii.

”Apoi ne-a luat la misto, a spus ca data viitoare vine cu un tractor. S-a luat de noi ca fumam tigara electronica in masina, dar noi nu faceam asta, noi nu suntem fumatori, nici de tigari normale, nici de tigari electronice. La un moment dat, a reglat oglinzile retrovizoare ca sa ne vada mai bine pe bancheta din spate. Tot drumul s-a uitat in oglinzi la noi”, a povestit tanara citata de Libertatea.

La final, cei doi au platit cursa, care facea in jur de 10 lei, si au coborat rapid din masina.

Initial, soferul a ramas in vehicul, spune fata. A inceput sa-i injure si, desi tinerii nu au reactionat in nici un fel, ci doar voiau sa se indeparteze mai repede de masina, barbatul a coborat dupa ei. ”Ne-a injurat, ne-a scuipat si ne-a pulverizat spray lacrimogen in odchi”.

S-au ales cu pete rosii pe fata si pe gat, cu usturime puternica si dureri de ochi.

S-au dus la Politie sa depuna plangere si au fost chemati a doua zi

Tinerii le-au povestit parintilor ce s-a intamplat si s-au dus in aceeasi seara la Sectia 11 de Politie. Era in jur de ora 21.00 cand au ajuns in fata politistilor, care le-au spus insa sa se intoarca dupa sase ore sau a doua zi, pentru ca au un caz de viol de care se ocupa.

Politia Capitalei confirma ca tinerilor li s-a spus ca, daca nu vor sa astepte, sa vina mai tarziu, pentru ca echipa operativa este la un alt caz.

Asa ca s-au intors in dimineata urmatoare si au depus plangerea.

Uber: «Siguranta pasagerilor si a soferilor este prioritatea noastra»

Contactati de Libertatea pentru un punct de vedere, reprezentantii Uber nu au vrut sa ofere multe informatii, invocand politica de confientialitate a companiei. Ei au transmis doar ca tin legatura atat cu pasagerii agresati, cat si cu soferul in cauza si ca vor lua masuri, daca se impun.

”Siguranta pasagerilor si a soferilor nostri este prioritatea noastra si tratam toate plangerile cu multa seriozitate. Investigam acest incident, suntem in legatura atat cu pasagerul, cat si cu soferul si vom lua toate masurile care se impun”, este pozitia oficiala a companiei de ridesharing transmisa ziarului.

In astfel de cazuri, spun reprezentantii Uber, contul soferului poate fi dezactivat temporar, iar daca este gasit vinovat la finalul anchetei, contul este dezactivat definitiv.

sursa:libertatea.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.