Un ambulantier de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta are nevoie urgent de sange. Unde se poate dona (galerie foto)

Un ambulanțier de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța are nevoie urgent de sânge.Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, Memet Demirel este internat în stare gravă la Spitalul Fundeni din București.„Colegul nostru are nevoie de sânge. Este internat în secția de Atestezie Terapie Intensivă 3 la Spitalul Fundeni din București” - au mai precizat reprezentanții SAJ Constanța.Memet Demirel are 53 de ani și lucrează în cadrul SAJ Constanța de 12 ani.Cei care vor să vină în ajutorul bărbatului pot dona și la Centrul de Transfuzii Constanța unde să precizeze că donează pentru Memet Demirel care este internat în secția de Atestezie Terapie Intensivă 3 la Spitalul Fundeni din București.Memet Demirel a fost diagnosticat cu insuficiență renală și hepatică. Acum este în comă, intubat.