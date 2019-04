Un american și-a dat in judecata parinții pentru ca i-au distrus colecția de filme porno

Un bărbat din statul american Michigan și-a dat în judecată părinții pentru că i-au distrus o colecție de filme pornografice extrem de valoroasă, relatează foxnews.com ptrivit mediafax.

Bărbatul, identificat sub numele de Charlie, s-a mutat în statul Indiana în august 2017, după ce a locuit cu părinții în Michigan timp de zece luni. Câteva luni mai târziu, părinții săi au mers la noua sa casă pentru a-i returna câteva dintre bunuri. El a descoperit atunci că îi lipseau câteva lucruri, respectiv o mare colecție de filme pentru adulți.

Bărbatul a depus o plângere la biroul șerifului din districtul Ottawa, în care menționa că valoarea aproximativă a colecției sale era de 28.940 de dolari. Autoritățile au decis să nu îi pună pe părinți sub acuzare, dar bărbatul a hotărât să le intenteze proces, cerând daune de 86.822 de dolari.

"Am numărat 12 pachete pline cu materiale pornografice, plus două cutii pline cu casete cu filme pentru adulți. În aceeași zi, am început să le distrugem și ne-a luat ceva timp până am reușit să încheiem procesul", au afirmat părinții reclamantului într-un e-mail.

La o lună după ce a depus reclamația, Charlie a decis să își confrunte tatăl printr-un mesaj trimis pe e-mail. "Dacă aveai vreo problemă cu bunurile mele, trebuia să îmi spui la acea vreme și m-aș fi mutat altundeva. În schimb, ai ales să taci și să te comporți într-un fel răzbunător", a scris acesta.

Tatăl lui Charlie a susținut, în timpul procesului, că a distrus colecția pornografică pentru binele fiului său. "Indiferent că mă crezi sau nu, unul dintre motivele pentru care ți-am distrus filmele a fost dorința ca tu să fii sănătos din punct de vedere mintal și emoțional", a afirmat acesta. "Aș fi făcut la fel și dacă găseam un kilogram de cocaină. Sper că vei înțelege într-o zi", a continuat părintele.

Potrivit tatălui său, dependența de filme pentru adulți a lui Charlie s-a transformat într-o mică afacere în timpul liceului și anilor de facultate. Bărbatul a fost dat afară de la instituțiile de învățământ pe care le frecventa pentru că vindea studenților materiale cu caracter pornografic. Tatăl său l-a avertizat că va distruge orice material de acest tip pe care îl va găsi în casă.

Reclamantul a fost nemulțumit că autoritățile nu i-au pus sub acuzare părinții și a mai depus o plângere. El i-a trimis unui ofițer 44 de mesaje prin e-mail, privind filme pentru adulți despre care susține că au fost distruse. El afirmă că unele dintre casetele video sunt valoroase pentru că nu mai sunt scoase pe piață și pentru că studioul care le producea a încetat să mai existe în urmă cu 20 de ani.

Nici după a doua plângere, procurorii nu i-au pus pe părinți sub acuzare pentru distrugere de bunuri.