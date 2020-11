Un an de la primul caz de coronavirus in lume si noua luni de pandemie in Romania. Cat de greu s-au activat autoritatile din tara noastra

A trecut un an de cand o boala misterioasa aparea in China. Noi inca nu auzisem despre ea si, oricum, chiar daca am fi auzit, nu ne-am fi gandit niciodata ca va avea un asemenea impact global. Romania a inceput sa isi puna problema bolii abia in luna martie 2020, cand un tanar din Gorj s-a infectat dupa ce s-a intalnit cu un italian venit in tara cu afaceri.