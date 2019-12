Un an plin cu de toate : Sindicatul Liber al Navigatorului, la bilant

Sindicatul Liber al Navigatorului a publicat raportul de activitate, pe scurt, pentru anul 2019. S-a inceput oficial Proiectul European Skill Sea Negocierea tuturor contractelor colective de munca pentru un numar de peste 120 de nave Negocierea primului contact colectiv de munca al SLN pentru Off Shore Asistarea familiilor navigatorilor rapiti de pirati in Nigeria (martie) Campania “8 martie “ -problemele cu care se confrunta femeile in domeniul transporturilor Protestul din portul Constanta din 20 martie si demonstratia de la Brussels din 27 martie Infiintarea Comitetului Tinerilor SLN din raportul de activitate SLN pe scurt pentru anul 2019.Aprilie 2019 Intalnirea SCOCEEN din Croatia Marcarea zilei Internationale a Navigatorului Lansarea programului FAN SLN Participarea cu stand propriu la Ziua Portilor Deschise Lansarea a doua carti despre navigatorii din flota romana a anilor 1993-1994 Activitatile specifice - organizarea Zilei Marinei Romane alaturi de Statul Major al Fortelor Navale Activitatile sportive organizate cu prilejul Zilei Marinei Romane Participarea in cadrul MRT Sri Lanka a SLN si assesmentul/trainingul inspectorilor ITF Intalniri si activitati cu Liga studentilor/studentii ANMB Colaborarea cu Asociatia Absolventilor ALUMNI ANMB Lansare de carte cu ocazia actiunilor premergatoere aniversarii a 30 de ani de la infiintarea SLN Participarea, in cadrul comitetului de initiativa, la elaborarea legii pavilionului romanesc. Preluarea cazului comandantului Tanase Adrian Florin Finalizarea cazurilor de faliment ale navelor italiene Lady Gaia si Lady Gloria incepute in anul 2016 Intalniri cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Pensii, Casa Nationala de Sanatate  Participarile in Comisiile UE – Sectiunea Transporturi Maritime Intalniri cu membri de sindicat Organizarea pomului de Craciun pentru aproape 800 de copii si serbarea de sfarsit de an.Nr. Navigatori activi – aprox 14.200Nr. Navigatori membri SLN – 5.600Nr. Navigatori care isi mentin certif. valabil – 2.500Nr. Navigatori care au intrat in industrie – 850Nr. Navigatori personal auxiliar – 10.000Nr. Navigatori alte categorii - 1200Total nr. Navigatori Safe Manning – 17.550Acum pe mare – aprox 7.000 de navigatori si 5.000 personal auxiliarNavigatori care au contactat SLN in 2019 – 524Membri SLN care au contactat/asistati /cazuri rezolvate – 22/22/22 0Nemembri SLN care au contactat/asistati/cazuri rezolvate - 502/273/271 2Navigatori decedati/disparuti - 5/3Numar navigatori atacati de pirati / rapiti/eliberati/captivi - 26/3/3/0Nave inspectate SLN 21Nave inspectate de ITF in Romania – 102Total nave inspectate 123Nave abandonate(MLC 2006-HG83/2003) navigatori implicati 12 /18 Sume recuperate de SLN pentru navigatori romani – 275.000 usd Sume recuperate de SLN si ITF pentru navigatori romani – 425.000 usd Sume recuperate de ITF pentru navigatori – 1.228.000 usd TOTAL sume recuparate 2019 – 1.503.000 usd