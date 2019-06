Un angajat al Politiei Rutiere din Olt a devenit vedeta in toata Romania in doar cateva ore, dupa ce a postat pe Facebook

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un angajat al Politiei Rutiere din Olt a devenit vedeta in toata Romania in doar cateva ore, dupa ce a postat pe un mesaj pe cat de emotionant, pe atat de provocator pentru liderul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel. Postarea angajatului Ministerului de Interne a fost distribuita de mii de romani, utilizatori ai retelei de socializare, iar comentariile au fost, la unison, admirative. Politistul se numeste Viorel Teaca si a dezvaluit ca a fost unul dintre protagonistii unui gest minunat, respectiv acela de a strange o suma de bani considerabila pentru tratamentul unui copil care sufera de cancer. Si pentru ca in aceste zile, Romania este vizitata de Papa Francisc, politistul a dezvaluit ca i-a venit o idee privind o ...