Un angajat ISU, acuzat ca a cerut mita, a primit 5 ani de inchisoare

Un angajat al ISU Dâmbovița acuzat că a cerut 5.000 de lei mită pentru a nu amenda o firmă a primit 5 ani de închisoare. Subofițerul are de plătit și o amendă, dar i s-au interzis și drepturile pe o perioadă de 4 ani, potrivit Mediafax.

Potrivit DGA, magistrații Tribunalului Militar București au condamnat un subofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița, aflat în arest la domiciliu, la 5 ani de închisoare.

Subofițerul are de plătit și o amendă, dar i s-a interzis și să ocupe o funcție publică sau să aibă activități de control, de eliberare de autorizații, avize, atestate, permise ori documente similare, etc, timp de 4 ani. În plus, angajatului ISU i s-a aplicat pedeapsa complementară a degradării militare.

Hotărârea nu este definitivă.

Subofițerul a fost prins în septembrie 2019 de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție Dâmbovița în flagrant, când cerea unei persoane 5.000 de lei, din care a primit efectiv 1.000 de lei, pentru a nu amenda o societate cu 50.000 lei.

La percheziția corporală asupra subofițerului a fost găsită suma totală de 6.000 lei, între care și banii primiți ca mită.

Ulterior a mai fost identificat un denunțător de la care subofițerul a cerut și primit sumele de 5.000 lei, respectiv 1.000 lei, cu ocazia a trei controale făcute la societatea comercială ce îi aparține.