“Un astfel de eveniment trebuie clonat in toate zonele tarii: Cum s-a reflectat “Vinuri si bucate dobrogene in presa si blogosfera

Am avut un prim eveniment reușit, în deschiderea seriei de proiecte care marchează celebrarea Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului, instituită prin lege și care se va sărbători în prima duminică a lunii octombrie. Spun asta jurnaliștii, bloggerii și comunicatorii care au fost alături de noi, cei care ne-au felicitat, pentru că, din interior, firește, noi am resimțit efortul și detaliile organizatorice, nu tocmai ușoare. Dar aprecierile celor au scris atât de frumos nu pot decât să ne bucure și să ne dea un mai mare elan pentru următoarele evenimente pe care intenționăm să le organizăm în toată țara. Dăm mai jos câteva citate, articolele integrale cu detalii despre desfășurare, expozanți și părerile autorilor puteți citi accesând linkurile indicate.

Mihai Vasile, berbecutio.ro: “Este ca și cum am fi tras cu ochiul sub capacul întredeschis al unui cufăr plin de frumuseți locale originale, de o valoare deosebită”.

“Cu siguranță acest clasament (lista rezultatelor Concursului de vinuri dobrogene, n.e.) ne va influența într-o oarecare măsură modul de promovare al magazinelor, sau cu siguranță, la noi, la vinmagazin.ro o vom face! Mai mult decat atât, în urma discuțiilor avute la târgul de vin și bucate de a doua zi, vom lista foarte curând vinurile cramei Delta Dunării, ce poarta numele La Sapata, vinuri organice, pline de naturalețe, din vii muncite manual.(…) “Cu toții mai dăm de o sămânță bună, de un praz gustos, însă aici trebuie să subliniez că am mâncat chestii absolut minunate de care nu auzisem în viața mea. Plăcintele dobrogene au fost miraculoase și cred că am avut ocazia să gust (să mă îmbuib cu un castron, de fapt) cele mai bune icre din universul cunoscut. Multi-culturalitatea Dobrogei este o comoară care așteaptă să iasă la iveală.” Mai departe aici.

Carmen Ionescu, Trends by Hrb Expert : “În ceea ce privește concursul de vinuri, Cezar Ioan spune că aproape patru cincimi din vinurile prezentate au obținut punctaje care să le clasifice peste media obișnuită la astfel de degustări, fapt care atestă că industria vinului dobrogean s-a maturizat și știe să ofere calitate consumatorilor avizați. Juriul a fost alcătuit din profesioniști din industrie, inclusiv din rândul vinificatorilor dobrogeni, iar pentru operativitate și trasabilitate, fiecare membru al juriului a notat cu ajutorul propriului smartphone, într-un sistem electronic de preluare a punctajelor și de calcul al rezultatului final.” (…) “Spectacolul vinurilor și bucatelor dobrogene” a fost completat de o cină dedicată asocierilor gastronomice specifice, susținută de Domeniul Bogdan și realizată de Carmen Paraschivescu (GardaCulinara.ro), food blogger local cu audiență națională și co-autor al volumului Foodlovers Guide into Romanian Treasures. „Carmen a gătit toată ziua pentru 30 de oameni: piperchi țârgâsiti, midii cu sos de smântână, vin alb și ciuperci și pastramă de oaie cu sos cu vin roșu și mirodenii cu cous cous cu mentă și rodie. Plus desertul care ne-a lăsat fără cuvinte: brânză la cuptor cu dulceață de ardei iute și nucă, în crustă de foietaj, asortată cu struguri și alte fructe”, a detaliat Adriana Popescu, organizator. Citește articolul întreg aici.





Cosmin Dragomir, gastroart.ro: “În primul rând țin să îi felicit pe Cezar Ioan și Adriana Popescu pentru idee și implementare. Apoi să îi salut pe toți cei care i-am întâlnit la băut, la mâncat, la plajă sau seara la alte multe pahare cu vin. Vă știți voi! Amu’ să ne întoarcem la oile și caprele noastre. Adică fix la oi și capre că multe din produsele dobrogene se bazează pe carnea lor. Un astfel de eveniment trebuie clonat în toate zonele țării. Avem tot felul de concursuri naționale (cu un rol extrem de important, incontestabil), dar puține acțiuni menite să contureze o identitate regională, locală și microlocală. În debutul concursului de vinuri am aflat destul de multe informații despre specificul vinurilor dobrogene, dar acesta este un episod pe care îl aștept scris de cei mult mai în măsură ca mine să vorbească despe oenologie.” Citiți mai departe.

Diana Georgescu, domus-pr.ro/Comoara din cămară: “Un remarcabil eveniment dedicat tezaurului oeno-gastronomic dobrogean”

„Voi păstra cu drag în amintire experiența mea dobrogeană. Zona are un potențial deosebit și un specific aparte și merită vizitată în orice perioadă a anului.”

Despre cina dobrogeană din deschiderea evenimentului. „După o forfotă misterioasă, din bucătărie au început să apară farfurii și platouri, care mai de care mai apetisante. Și-au făcut loc printre celelalte tingiri, tipsii și alte vase pline cu bunătăți oferite de producătorii locali, sub atenta supraveghere a Adrianei Popescu, Andrei Iliaș și a lui Carmen Paraschivescu (GardaCulinara.ro), cea care a pregătit cina, bazată pe produse tradiționale dobrogene. Însoțite de vinurile de la Domeniul Bogdan, midiile aliniate precum soldații de Terracotta, cum am asociat eu imaginea respectivă, au dispărut rapid din peisaj, și au lăsat locul minunatelor bucăți de carne de berbecuț marinată îndelung în iaurt și devenită la fel de fragedă, precum aluatul plăcintelor care au înțesat mesele”. (….) Am fost înconjurați de bunătăți și tratați cu prietenie și apropiere, am primit chiar și rețeta de piperchi târgâsiti – adică ardei copți cu roșii și brânză – hrana machedonilor, cum mi-a explicat energica doamnă de la Picurarlu de la Stejaru, care îi produce, la fel cum meșteșugește atâtea bunătăți din lapte de capră.(…) Articolul integral aici .









Carmen Paraschivescu, gardaculinara.ro: “După părerea mea, el încă are ecouri și va avea mereu rolul lui de prim concurs, eveniment care a adus împreună vinurile și bucatele dobrogene într-un adevărat spectacol.”

Carmen a fost partener al evenimentului, invitată specială (dar și gazdă, cum spune ea) care a ajutat în organizare cu participarea expozanților, a gătit cina dobrogeană de excepție cu cele patru preparate amintite mai sus și a făcut și atelierul de minuni (deserturi orientale, cunsoscute și sub denumirea de tulumbă) de a doua zi. Ea povestește despre cum am gândit cina în detaliu, de la pregătirea savurosului preparat armânesc piperchi țârgăsiti, marinarea cărnii de miel în chefir cu ghmbir și condimente, la pregătirea midiilor cu totul speciale cu un vin pe măsură – Primordial – , până la spectaculoasa “Brie en croute”, dă detalii despre producătorii dobrogeni și oferă un tablou complet al evenimentului.

“Nu e despre fiecare dintre noi, nu e despre primar, bucătar, blogger sau jurnalist, e despre gastronomie și vin, care vor rămîne aici și după ce noi nu vom mai fi. Acestea trebuiesc celebrate, dar numai după ce le cunoști. ”Gastronomie și vin” nu e doar ”mîncare și băutură”, cum am văzut multe critici la adresa adoptării acestei zile naționale, ci despre cultură și tradiție.”

“Așa de tare m-au ambiționat aceste articole (apărute anterior, n.e), încît mi-am zis ”nu se poate să nu scriu și eu!”, eu, care am trăit lucrurile alea nu doar ca invitat, ci și ca (un fel de) gazdă. Sînt foarte, foarte multe de povestit, agenda evenimentului a fost extrem de bogată, fiecare dintre secțiuni ar fi de povestit pe larg, eu o s-o fac din perspectiva momentelor care m-au interesat sau impresionat în mod special pe mine. Povestea frumoasă începe cu vreo lună înainte, cînd dragii mei prieteni de la vinul.ro, mai exact Adriana Popescu, mă anunță ”venim la Constanța, facem concurs de vinuri dobrogene!”. Vă puteți imagina efervescența mea din acel moment… care a durat pînă cînd evenimentul s-a încheiat. Dar ce zic eu că s-a încheiat?! După părerea mea el încă are ecouri, și va avea mereu rolul lui de prim concurs, prim eveniment care a adus împreună vinurile și bucatele dobrogene într-un adevărat spectacol, cum îi spune și numele.” Mai mult aici



Silvia Palașcă, SVP Solutions, winendine.today: (Silvia s-a ocupat și de partea tehnică a Concursului de Vinuri Dobrogene). „Nu știu ce își închipuie lumea când mai povestesc că degust și evaluez 30-50 de vinuri, dar adevărul e destul de tehnic și administrativ, extrem de puțin bahic și deloc senzual sau elegant. Practic, ai vreo câteva minute la dispoziție să treci mental printr-o grilă de evaluare, să depunctezi obiectiv defectele, să îți justifici nota, eventual să scuipi restul de licoare și să treci mai departe, după ce tu sau altcineva noteaza toate astea. Întrebarea era cum facem noi acest proces cât mai simplu pentru evaluatori și extrem de simplu pentru cel care centralizează datele, adică subsemnata. Răspunsul a venit după câteva pahare de spumant și a constat într-o adaptare pe Vinul.ro a celebrului formular de contact existent cam pe orice site, unde jurații își alegeau numele din lista, ofereau punctajul dorit probei secretizate și aveau si posibilitatea să lase un comentariu justificativ, totul de pe telefonul propriu.” Mai mult

Adriana Popescu, adrianajoy.ro (implicată în organizare): “Toată oboseala și stresul nici n-au mai contat la final când mulțumirea cea mai mare a fost faptul că particpanții ne-au felicitat și ne-au mulțumit. Pentru că au înțeles sensul prezenței lor la un eveniment, care presupune promovare, socializare, noi relații, iar pentru micii producători dobrogeni a fost o bună modalitate de a mai face un pas să fie cunoscuți, inclusiv în rândul proprietarilor de restaurante și iubitorilor de gastronomie (care fac sau nu un business din asta) și prin mediile online ale jurnaliștilor și bloggerilor invitați, dar și pentru cei mai cunoscuți, precum Dobrogea Grup să mai ia pulsul pieței.”

Ziua de Constanța: “Următoarele zile au fost dedicate publicului și au constat în expoziții și degustări de produse locale (vinuri și preparate culinare), de la crame și mici producători din zonă. Au fost prezenți Picurarlu de la Stejaru cu brânzeturi de capră, Moș Iosif cu produse de carmangerie speciale, Kadyr House cu preparate naturale din oaie și vită, Dobrogea Grup cu produse de panificație, Gold Baklava, cu cafea și dulciuri, Dulceață de Trandafiri cu dulcețuri și siropuri naturale, Jade Oriental Cafe, cramele Alira, La Săpata, Domeniul Bogdan, Histria, produse artizanale de la Valentina Koker, Sano Vita. Mulți dintre acești producători se regăsesc și în proiectele Experiențe Dobrogene si Țăranii Dobrogeni, care ne-au fost alături.” Mai departe

Răzvan Stoenescu, vin2.ro: “Chiar din prima zi, începea concursul vinurilor dobrogene, și am nimerit în comisia cu mai multe vinuri albe (lucky me). Nu au fost toate vinurile și toate cramele Dobrogei, dar flight-ul de vinuri albe a fost bun, poate foarte bun, chiar. Deși nu am putut rămâne la intregul program, plecand imediat după concurs, am ținut să văd vinurile care au primit puncajele cele mai mari la comisia din care am facut parte. M-am bucurat sa descopar ca am dat punctaje mari la vinuri pe care nu le mai degustasem:Alira, Alcovin Măcin, Crama Histria, Domeniile Ostrov, Domeniul Bogdan, Via Viticola Sarica Niculițel si Crama Delta Dunării. Dacă albele de la Alira, Scentico si Aligote-ul de Niculitel și cele de la Ostrovit le mai încercasem, surpriza pentru mine au fost vinurile de la Domeniul Bogdan, în special vinul Primordial. Mai departe aici

Horeca Insight: “Aceasta a fost prima etapă dintr-o serie de evenimente premergătoare Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului – o vom sărbători de anul acesta în prima duminică a lunii octombrie (consfințită prin legea 79/2019). Scopul evenimentului a fost concentrarea atenției publicului asupra regiunii Dobrogei, asupra diversității și bogăției patrimoniului enogastronomic al regiunii.” Mai mult aici







Articol preluat de pe site-ul vinul.ro.