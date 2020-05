Un atacant cunoscut a fost suspendat un an de UEFA dupa ce-a fost depistat pozitiv la un meci din Europa League

Ucraineanul Artem Biesiedin, atacantul echipei Dinamo Kiev, a fost suspendat pentru o perioada de un an dupa ce a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat in cursul meciului cu suedezii de la Malmo FF, in faza grupelor Europa League, disputat pe 28 noiembrie, a anuntat marti Uniunea europeana de fotbal (UEFA), citata de agentia EFE.