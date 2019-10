Un autoturism a luat foc dupa ce s-a ciocnit violent de un camion

Autoturism in flacari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autoturism a luat foc, joi seara, pe drumul european E58, pe raza orasului Flamanzi din judetul Botosani, dupa ce s-a ciocnit violent de un camion incarcat cu cereale. Potrivit politistilor de circulatie care s-au aflat la fata locului, soferul autoturismului, un barbat in varsta de 42 de ani, care era sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat pe contrasens si a lovit auto-marfarul, care circula regulamentar. Imediat dupa impact, autoturismul a fost cuprins de flacari, soferul fiind scos din masina de catre conducatorul auto al camionului. Un sofer de TIR roman este acuzat ca a omorat un om in timp ce dormea Un pompier aflat in timpul liber a intervenit cu un extinctor pentru a stinge foc ...